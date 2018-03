Messerattacke vor iranischer Residenz in Wien, Angreifer tot

Ein 26-Jähriger attackierte laut Polizei einen Überwachungsposten des Bundesheeres. Der Soldat wehrte sich mit Pfefferspray und gab drei Schüsse ab

Wien – Ein Überwachungsposten des österreichischen Bundesheeres hat vor der iranischen Residenz in Wien-Hietzing in der Nacht auf Montag einen Messerangreifer erschossen. Der 26-jährige österreichische Staatsbürger sei gegen 23.35 Uhr ohne Vorwarnung auf den vor der Residenz des iranischen Botschafters in der Wenzgasse 2 postierten 24-jährigen Soldaten losgegangen, sagte Polizeisprecher Harald Sörös.

#Aktuell: #Wenzgasse- Iranische Residenz: Unbekannter Angreifer mit einem Messer von Überwachungsposten des österreichischen Bundesheeres erschossen. Näheres derzeit unklar. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) March 11, 2018

Der Wachposten habe zur Abwehr des Angreifers zunächst vergeblich Pfefferspray eingesetzt. Es sei auch zu einem kurzen Gerangel gekommen, berichtete der Sprecher. Der Soldat gab schließlich drei Schüsse aus einer Glock 17 ab, die den Angreifer töteten. Er sei an Ort und Stelle verstorben.

Soldat leicht verletzt

Der von dem Messerangreifer attackierte Soldat hat eine Schnittwunde an einem Oberarm davongetragen, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Er sei mit einem schweren Schock ins Spital gebracht worden.

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Bauer, hielt fest, der Berufssoldat habe vorschriftsmäßig zunächst das gelindeste Mittel – den Pfefferspray – eingesetzt. Erst als das nichts nützte, griff er wie vorgesehen zur Dienstwaffe. "Er hat aus jetziger Sicht alles richtig gemacht", so Bauer.

Der Nahbereich um den Tatort wurde abgesperrt, die Durchfahrt im Bereich Wenzgasse – Lainzer Straße war nicht möglich. Die Polizei ordnete zudem eine Verstärkung des Überwachungsdienstes der diplomatischen Einrichtungen in ganz Wien an. (APA, 12.3.2018)