Chaos im griechischen Fußball: Bewaffneter Präsident stürmt Platz

Abbruch im Topspiel nach Platzsturm – PAOK-Fans sorgten schon kürzlich für Skandale

Thessaloniki – Erneuter Eklat im griechischen Fußball: Das Topspiel zwischen Pokalsieger PAOK Saloniki und Spitzenreiter AEK Athen ist am Sonntagabend beim Stand von 0:0 kurz vor dem Ende untergebrochen worden. Nachdem das vermeintliche Führungstor der Gastgeber wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt worden war, stürmten Klub-Präsident Ivan Savvidis und weitere Personen auf den Platz. Savvidis marschierte voran und gestikulierte, seine Spieler sollen den Platz verlassen.

Nach tumultartigen Szenen beendete der Schiedsrichter das Spiel vorzeitig, die AEK-Spieler hatten den Platz zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Gerüchte, das Spiel könne doch noch fortgesetzt werden, beendete der Schiedsrichter nach etwa einer halben Stunde mit dem offizellen Abbruch. Savvidis dürfte bei seinem Platzsturm bewaffnet gewesen sein, auf Fotos ist am Gürtel des Präsidenten Gegenstand zu sehen, der eine Pistole oder ein Taser sein dürfte.

Une autre photo pour illustrer la soirée grecque et ce #PAOKAEK : Ivan Savvidis, président du PAOK, la main sur son taser en entrant sur la pelouse pour menacer l'arbitre. Comme si de rien n'était. pic.twitter.com/kKBWB8f6eV — Football Grec France (@footgrec) March 11, 2018 Schon der Griff ist vielsagend.

Der griechische Fußballverband (EPO) hatte erst am Sonntag eine Strafe gegen PAOK wieder reduziert. Die Berufungskommission machte den Abzug von drei Meisterschaftspunkten rückgängig, zudem wurde der Zuschauerausschluss für zwei Spiele annulliert. Die Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro bleibt aber bestehen.

Ständige Skandale

Am 25. Februar war es während des Spiels gegen Olympiakos Piräus zu dem bestraften Zwischenfall gekommen. Gäste-Trainer Oscar Garcia war von einem aus dem Publikum geworfenen Gegenstand am Kopf getroffen worden. Das Spiel wurde 3:0 für Olympiakos gewertet, was ebenfalls bestätigt wurde.

Im Anschluss hatten wütende PAOK-Fans das TV-Studio des staatlichen Senders ERT 3 gestürmt. Der Moderator wurde gezwungen, fünf Minuten lang ein Protestschreiben zu verlesen. Darin stand unter anderem, die Strafe sei "der größte Sportskandal der Geschichte". Die Fans verließen das Fernsehstudio jedoch friedlich, niemand wurde festgenommen. (sid, red, 11.3.2018)