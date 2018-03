Demenz und Pflege: Es krankt ordentlich im "Tatort"-Bremen – Top oder Flop?

foto: orf/ard/christine schröder

Darum geht es: Als ein Rentner seine demenzkranke Frau tötet, sehen sich die Bremer Ermittler Inga Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) mit einem gesellschaftlichen Tabuthema konfrontiert. Der Gutachter Carsten Kühne führt die Ermittler Schicht um Schicht in die Welt von Pflegenden ein, die sich aufopferungsvoll um ihre Angehörigen kümmern. Doch in einer Pflegestruktur, die am eigenen System krankt, stockt den Kommmissaren angesichts der Ungerechtigkeit und der persönlichen Schicksale der Atem.