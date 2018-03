TV- und Radiotipps für Montag, 12. März

38 – Auch das war Wien (Ö 1986, Wolfgang Glück) Nach dem Roman von Friedrich Torberg: Eine junge Schauspielerin steht kurz vor dem Einmarsch Hitlers in Österreich 1938 am Anfang einer glänzenden Karriere. Sie glaubt, ihre Liebe zu einem jüdischen Schriftsteller unpolitisch leben zu können. Bis 1.30, ORF 2

Hart, aber fair: Ein Ozean voll Plastik – ertrinken die Meere in unserem Müll? Gäste von Frank Plasberg: Robert Habeck (B90/Grüne), Heike Vesper (Biologin), Dirk Steffens (Journalist), Rüdiger Baunemann (Plastics Europe Deutschland), Thomas Roeb (Handelsexperte), Kerstin Mommsen (Journalistin). Bis 22.15, ARD

Re: Zu früh geboren In Europa werden jedes Jahr 500.000 Kinder zu früh geboren. Der schwierige Start von Zwillingen in dieser medizinischen und ethischen Grauzone. Bis 20.15, Arte

Gedenkakt anlässlich des 80. Jahrestages des 12. März 1938 Liveübertragung vom Gedenken in der Wiener Hofburg mit Reden von Alexander Van der Bellen, Sebastian Kurz und André Heller. Bis 12.10, ORF 2

Radiotipps

7.55 SCHWERPUNKT

Betrifft: Geschichte Viele Sendungen auf Ö1 widmen sich heute der Erinnerung an den 12. März 1938. Fünf Minuten vor jeder vollen Stunde liefert Betrifft: Geschichte einen akustischen Eindruck davon, was in Österreich heute genau vor 80 Jahren geschah. Eine "Zeituhr 1938" mit Original-Tondokumente aus dem Ravag-Archiv. Bis 8.00, Ö1

9.05 WISSEN

Radiokolleg spezial Ö1 widmet die Sendungen des Tages dem "Anschluss" im März 1938. Das Radiokolleg analysiert die Stationen der Machtübernahme, von Günter Kaindlstorfer. Mo-Do, jeweils bis 10.00, Ö1

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama In Deutschland wachsen mittlerweile in jeder achten gleichgeschlechtlichen Beziehung auch Kinder auf. Österreichische Zahlen dazu gibt es nicht. Bis 19.00, Ö1

19.30 MAGAZIN

Jazz ab 1938 Emigration und Tarnung: der März 1938 als Zäsur in der österreichischen Jazzgeschichte. Bis 19.55, Ö1 (Doris Priesching, 12.3.2018)