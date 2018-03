Kraft und Hayböck belegen auf dem Holmenkollen die Plätze zwei und drei – Sieg an Norweger Tande

Oslo – Stefan Kraft und Michael Hayböck haben am Sonntag im Weltcup-Springen in Oslo mit den Plätzen zwei und drei für das beste Saisonergebnis des ÖSV-Teams gesorgt. Das Duo musste sich nur dem norwegischen Lokalmatador Daniel Andre Tande geschlagen geben. Kraft fehlten am Ende nur 1,4 Punkte auf den Sieger, Hayböck auch lediglich 2,5. (APA, 11.3. 2018)