Storchen-Duo nistet sich in Rust ein

Die ersten beiden Störche der Saison sind im Burgenland gelandet

Rust -Die ersten beiden Störche sind am Wochenende aus ihrem Winterquartier nach Rust zurückgekehrt. Das teilte der Obmann des Storchenvereins, Josef Karassowitsch, mit. Nachdem bereits Anfang Februar ein Storch im Bezirk Oberwart gesichtet worden sein soll, dürften die zwei Ankömmlinge die ersten Rückkehrer des Jahres im Nordburgenland sein.

Einer der beiden nun angekommenen Störche habe schon gemeinsam mit seinem Partner – einem "Winterstorch", der das komplette Jahr über in Rust geblieben ist – ein Nest bezogen, sagte Karassowitsch. In den vergangenen Jahren ließen sich jeweils 17 Storchenpaare in Rust nieder. (APA, 11.3.2018)