Langlauf-Königin auch am Holmenkollen top, starkes Rennen der Salzburgerin

Oslo – Marit Björgen hat am Sonntag am Holmenkollen in Oslo den Langlaufbewerb im Massenstart über 30 km in 1:19:12,4 Stunden gewonnen. Dahinter folgten die US-Amerikanerin Jessica Diggins (+3,6 Sekunden) und Björgens norwegische Landsfrau Ragnhild Haga (4,3) aus Norwegen.

Teresa Stadlober erreichte mit 2:11,6 Minuten Rückstand als Neunte erneut eine gute Platzierung. (APA, 11.3. 2018)