Super-G-Weltcup an Jansrud, ÖSV erneut geschlagen

Norweger siegt in Kvitfjell und holt sich kleine Kugel zum dritten Mal, Reichelt als bester Österreicher auf Platz sechs

Kvitfjell – Kjetil Jansrud hat zum dritten Mal den Super-G-Weltcup gewonnen. Der Norweger setzte sich am Sonntag in Kvtifjell im vorletzten Super-G dieser Saison durch, seine Konkurrenten vor allem aus Österreich machten zu wenig Punkte. Als bester ÖSV-Läufer lag Hannes Reichelt nach 35 Läufern auf Position sechs. Für Jansrud ist es der zweite Saisonsieg und der 21. in seiner Karriere.

Der Super-G-Weltcup ging zum siebenten Mal in Folge nach Norwegen. Jansrud gewann auch 2014/15 und 2016/17, dazwischen war Aleksander Aamodt Kilde erfolgreich. 2011/12, 2012/13 und 2013/14 hieß der Sieger Aksel Lund Svindal, der am Sonntag wie auch Olympiasieger Matthias Mayer ausschied. Vincent Kriechmayr landete knapp außerhalb der Top Ten. (APA, 11.3. 2018)