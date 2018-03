Nochmal die Kerzen anzünden: Weihnachtsbaum fing Feuer

Fast drei Monate nach Weihnachten wollte ein deutsches Ehepaar den Christbaum noch einmal leuchten sehen – es kam zum Brand

Mainz – In einem Wohnhaus im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ist am Wochenende ein Weihnachtsbaum in Brand geraten. Ein älteres Ehepaar wollte am Samstagabend noch einmal die Kerzen anzünden, dabei fing der Baum Feuer, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen verhindern.

Der 77-jährige Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und leichte Verbrennungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine 75-jährige Ehefrau blieb unverletzt. (APA, AFP, 11.3.2018)