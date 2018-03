Das dilettantische Innenministerium bringt Kurz in die Bredouille

Deutsche oder US-Dienste liefern auch bereits kaum mehr Informationen

Wenn etwas in den Zeitungen steht, ist Feuer am Dach. Nur wenig erhöht den Blutdruck österreichischer Geheimdienst-Mitarbeiter so rasch, wie Artikel über ihre Aktivitäten. Der Grund: Sie sorgen sich um ihr Image bei ihren ausländischen Partnern. Gilt ein Nachrichtendienst als "löchrig wie ein Schweizer Käse", dann überlegen sich seine Verbündeten zehnmal, ob sie ihr Wissen mit ihm teilen. Wissen, das etwa zur Bekämpfung des islamistischen Terrors dringend gebraucht wird.

Dementsprechend ist das Vorgehen des Innenministeriums in der BVT-Affäre unverständlich und dilettantisch. Wenn die "Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität" unter der Führung es FPÖ-Lokalpolitikers eine Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung durchführt und delikates Datenmaterial beschlagnahmt wird, dann sind Schlagzeilen garantiert – und ausländische Geheimdienste verschreckt. Deutsche oder US-Dienste liefern auch bereits kaum mehr Informationen. Aus Sorge, diese könnten an die Öffentlichkeit geraten und so Informanten in Gefahr bringen.

Dazu kommt, dass die drei österreichischen Geheimdienste (BVT, Heeresnachrichtenamt sowie das Abwehramt des Bundesheeres) kritisch im Ausland beäugt werden, seit sie unter der Kontrolle von FPÖ-Ministern stehen, deren Partei enge Kontakte nach Russland pflegt.

Das freiheitliche Innenministerium hat Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in die Bredouille gebracht. Unmittelbar vor dem Start seines Leuchtturmprojekts, der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs, ist der Verfassungsschutz von wichtigen Informationen abgeschnitten und damit nur mehr bedingt einsatzbereit. In Zeiten von IS-Terror und subversiver Aktivitäten des russischen Staates. (Markus Sulzbacher, 11.3.2018)