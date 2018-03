Claudia Lösch holt Silber im Super G

Erste Medaille für Österreichs Parade-Alpinathletin bei den Paralympics in Pyeongchang

Pyeongchang – Österreich hat am zweiten Tag der Paralympics die zweite Medaille geholt. Nach Markus Salchers Bronze in der Abfahrt gestern sicherte Sich Claudia Lösch im Super G (sitzend) Silber. Gold ging an die Deutsche Anna Schaffelhuber. Trotz ihrer Medaille war Lösch nicht richtig zufrieden, nach dem Rennen haderte die Monoskifahrerin: "Ich hab nicht das auf die Piste gebracht, was ich kann. Das war die realistischste Chance auf Gold. In den folgenden Rennen wird es deutlich schwieriger." Lösch tritt in allen fünf Disziplinen an. (red, 11.3.2018)