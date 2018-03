Flyers weiter auf Playoff-Kurs

Raffl gelingt bei Heimsieg gegen Jets kein Scorerpunkt

Philadephia – Philadelphia liegt weiter auf Play-off-Kurs in der National Hockey League (NHL). Die Flyers feierten am Samstag einen 2:1-Heimsieg über die Winnipeg Jets, aktuell die Nummer drei der Western Conference. Der 29-jährige Villacher Michael Raffl kam bei den Siegern zu 13:18 Minuten Einsatzzeit, Claude Giroux aus seiner Linie erzielte die 1:0-Führung in der 26. Minute.

Andrew MacDonald erhöhte nur 141 Sekunden später bereits auf 2:0 (29.). Den Gästen aus der kanadischen Provinz Manitoba glückte nur noch der Anschlusstreffer durch den Finnen Patrik Laine im Powerplay (49.). Es war der bereits 40. Saisontreffer für den 19-jährigen, der nun gemeinsam mit dem russischen Superstar Alexander Owetschkin die Torschützenliste der besten Eishockey-Liga der Welt anführt. Nach dem 35. Sieg im 69. Match hält Philadelphia als derzeit sechstbestes Team im Osten bei 81 Zählern. (APA, 10.3.2018)