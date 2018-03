Englands Pariser Schlappe beschert Irland den Six-Nations-Titel

Irlands Sieg gegen Schottland vereinigt sich mit Englands Niederlage gegen Frankreich zur Entscheidung

Paris – Frankreich hat Irland mit seinem 22:16-Sieg gegen England in der vierten von fünf Runden den Sieg bei den Six Nations beschert. Die triumphalen Iren leisteten mit einem 28:8 gegen Schottland zuvor selbst die nötige Vorarbeit.

Irlands Kräftemessen mit Schottland fiel zu Beginn flott, hastig, gar überhastet aus, so war es auch ein Fehler von Peter Horne, den Irlands Jacob Stockdale zum ersten Try des Spiels verarbeitete. Schottland war da durch einen Penalty von Greig Laidlaw bereits in Führung gelegen.

Während Schottland gute Chancen auf Zählbares vergeudete, war Irland gnadenloser und sorgte mit Ende der ersten Halbzeit durch Stockdale für das 14:3. Trys von Conor Murray und Sean Cronin besiegelten nicht nur den Sieg der grünen Insulaner, der Bonuspunkt wurde mit vier Trys gleich mitgebucht, womit der Vorsprung auf England auf neun Zähler anwuchs.

England scheitert

England hätte dementsprechend ebenfalls einen Sieg mitsamt Bonuspunkt durch vier Trys gebraucht – dass es das an dem Samstagabend in Paris nicht spielen würde, zeichnete sich früh ab. Frankreich verteidigte von Beginn an mit der nötigen Leidenschaft, beide Teams schrieben in Halbzeit eins durch je drei Penaltys an.

Ein hoher Tackle von Anthony Watson bescherte dem schuldigen Engländer zehn Minuten erzwungenen Nachdenkens und "Les Bleus" einen Straf-Try. Frankreichs Führung wuchs durch einen Penalty auf 19:9 an, ein Try von Jonny May mitsamt Owen Farrells Conversion aus bösem Winkel ließ die mitgereisten Anhänger wieder hoffen.

Es brachte nichts: Lionel Beauxis verwertete einen Penalty zum 22:16, England konnte auch zwei Lineouts fünf Meter von der glückbringenden Linie entfernt nicht in den siegbringenden Try ummünzen. So setzte es für England die zweite Niederlage in Folge, Irland durfte verfrüht über den Titel jubeln. Am letzten Spieltag kreuzen Iren und Engländer im Twickenham final die Klingen. (red, 10.3.2018)