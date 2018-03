Manchester United weist Liverpool in die Schranken

Mourinho-Elf festigt Platz zwei – Rashford gelingt bei rarem Startelf-Einsatz Doppelpack

Manchester – Manchester United hat am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League mit einem prestigeträchtigen Sieg Rang zwei gefestigt. Der Rekordmeister kam gegen Liverpool zu einem 2:1-Heimerfolg und liegt damit fünf Punkte vor den drittplatzierten "Reds", die am Sonntag von Tottenham überholt werden könnten.

Auf Spitzenreiter Manchester City, der erst am Montag bei Stoke City im Einsatz ist, fehlen United bei einem Spiel mehr 13 Punkte. Matchwinner für das ohne den verletzten Paul Pogba angetretene Team von Jose Mourinho war Marcus Rashford bei seinem ersten Einsatz von Beginn an in diesem Jahr. Der 20-jährige englische Teamspieler traf in der 14. und 24. Minute, Liverpool gelang durch ein Eigentor von Eric Bailly (66.) nur noch Resultatskosmetik. (APA, 10.3.2018)