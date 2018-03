Dreßen gewinnt Kvitfjell-Abfahrt, Österreicher zurück

Deutscher vor Feuz und Svindal , Kriechmayr als Neunter bester der ÖSV-Athleten

Kvitfjell – Der Deutsche Thomas Dreßen hat die Weltcup-Abfahrt in Kvitfjell gewonnen. Mit 01:49.17 Minuten distanzierte der Aufsteiger der Saison den Schweizer Beat Feuz um acht Hundertstel. Mit Aksel Lund Svindal )+0,17) und Kjetil Jansrud (+0.27) folgten die norwegischen Lokalmatadoren auf den weiteren Rängen.

Feuz hat damit gute Karten, das Rennen um den Abfahrts-Weltcup für sich zu entscheiden. Vor dem letzten Rennen in Aare führt er in dieser Wertung 60 Punkte vor Svindal.

Die Österreicher kamen am Samstag nicht richtig ins Fahren, landeten im geschlagenen Feld. Vincent Kriechmayr landete als Bester auf Platz neun (+0,67). Hannes Reichelt (+0,88) wurde Zwölfter vor Max Franz (+1,20). Johannes Kröll (+1,38) folgte als 15.

Olympiasieger Matthias Mayer schied nach guten Abschnittszeiten aus.

Dreßen (24) hatte in Kitzbühel den ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere gefeiert, in Kvitfjell ließ er den nächsten folgen. Es gibt damit erstmals in einer Weltcup-Saison zwei Abfahrts-Erfolge für Deutschlands Herren.

"Das fühlt sich sehr gut an", meinte Dreßen. "Ich habe probiert, umzusetzen, was mir die Trainer gesagt haben. Feiern wird hier schwierig, aber wir werden schon etwas finden."

Am Sonntag folgt in Norwegen noch ein Super G. (red, 10.3. 2018)