Vanek-Assist, Columbus-Serie hält

3:2 gegen Detroit vierter Sieg der Blue Jackets in Folge

Columbus – Die Columbus Blue Jackets sind im Kampf um die Playoff-Plätze in der NHL zur rechten Zeit gut in Form. Am Freitag (Ortszeit) feierte das Team aus Ohio gegen die Detroit Red Wings den vierten Sieg in Folge und überholte damit den Division-Rivalen New Jersey Devils. Verteidiger Seth Jones erzielte zwei Tore, seinen zweiten Treffer zum 3:2-Endstand bereite Thomas Vanek vor.

In der Eastern Conference liegt Columbus nun mit einem Punkt Vorsprung auf New Jersey an der siebenten Stelle. Die härtesten Konkurrenten der beiden Clubs um die Wild-Card-Plätze im Osten sind die Florida Panthers und die Carolina Hurricanes. Die Panthers haben derzeit drei Punkte weniger als die Devils.

Ergebnisse National vom Freitag:

Columbus Blue Jackets (mit Vanek/1 Assist) – Detroit Red Wings 3:2, Vancouver Canucks – Minnesota Wild 2:5, Ottawa Senators – Calgary Flames 1:2, Dallas Stars – Anaheim Ducks 2:1