"Fe": Überraschend gutes Indie-Game aus dem Hause EA

Martin und Daniel erforschen mit gewaltiger Stimmeskraft den mystischen Wald des Games

Martin und Daniel haben diese Woche einen Blick auf "Fe" geworfen, einem Indie-Game des schwedischen Entwickler-Studios Spoink mit Publisher EA im Hintergrund. Das Spiel ist nämlich Teil von EAs Originals-Programm – eine Art Indie-Game-Offensive des Konzerns. Bei "Fe" schlüpft man in die Rolle eines Fuchses in einem mystischen Wald voller Fantasie-Wesen. Martin und Daniel waren von dem Game auf jeden Fall angetan – der Gesang des Tierchen hatte sich für Tage sogar in unseren Ohren festgesetzt. (Daniel Koller, 10.03.2018)

"Fe" ist am 16. Februar für Xbox One, Playstation 4, PC und Nintendo Switch erschienen. UVP: 19, 99 Euro.

