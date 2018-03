Rebellen beginnen mit Abzug aus Ostghouta

Staatliches Fernsehen: Kämpfer und deren Familien verlassen die Rebellen-Enklave

Damaskus/Beirut – Das syrische Fernsehen berichtet, dass Rebellen und deren Familien am Freitagabend mit dem Abzug aus der Ostghouta begonnen haben. Demnach zeigten die Fernsehbilder mehrere Menschen, die das umkämpfte Gebiet an Bord eines Busses verließen.



Gleichzeitig hat die islamistische Rebellengruppe Jaish al-Islam in einem Kommuniqué angekündigt, dass eine "erste Gruppe" von Kämpfern die Rebellen-Enklave verlassen werde. Demnach sollten Kämpfer der Hajat Tahrir al-Sham, einer sich weitgehend aus Mitgliedern des ehemaligen Al-Kaida-Ablegers Al-Nusra Front rekrutierenden Rebellenverbands, aus der Kampfzone in die nördliche Provinz Idlib gebracht werden.

Hilfskonvoi unter Beschuss

Am Freitag hatte zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ein internationaler Hilfskonvoi Ostghouta erreicht. Die 13 Lastwagen seien am Freitag in dem Ort Douma eingetroffen, erklärte eine Sprecherin des UN-Nothilfebüros OCHA. Geladen haben sie Lebensmittelpakete für 12.000 Menschen. Allerdings beklagte die Uno, Beschuss habe die Hilfslieferung bedroht. Wer dafür die Verantwortung trug, blieb zunächst unklar.

Dem OCHA zufolge handelt es sich um Hilfsgüter, die am Montag nicht hatten abgeladen werden können. Diese erste Lieferung hatte wegen der Kämpfe abgebrochen werden müssen.

Mehr als 1.000 Tote

Bei der Offensive der syrischen Armee in Ostghouta sind nach Angaben von Ärzten ohne Grenzen bisher 1.005 Menschen getötet worden. Die Zahl der Verletzten liege bei 4.829, wie die Hilfsorganisation am Donnerstag mitteilte. (APA, red, 9.3.2018)