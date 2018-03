Zeitpunkt von Neuer-Rückkehr weiter ungewiss

Bayerns Nummer eins nach Operation seit September außer Gefecht

München – Für Manuel Neuer ist der Zeitpunkt seines Comebacks weiter ungewiss. Selbst die Frage, wann der deutsche Teamkeeper und Kapitän des FC Bayern wieder ins Training einsteigen kann, ist im Moment offen. "Man wird sehen, ob er Anfang April auf dem Trainingsplatz steht", sagte Bayern-Trainer Jupp Heynckes. Bei Neuer war im September ein Haarriss im linken Fuß operativ behandelt worden.

Neuer hofft weiterhin auf eine Teilnahme an der WM in Russland, die am 14. Juni beginnt. Die ersten Länderspiele der DFB-Auswahl Ende März gegen Spanien und Brasilien wird der Weltmeister auf jeden Fall verpassen. (APA, 9.3. 2018)