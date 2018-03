Goldman-Sachs-Chef Blankfein bereitet offenbar Rückzug vor

"Wall Street Journal": Schon zu Jahresende möglich

New York – Der Chef der US-Investmentbank Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, bereitet einem Medienbericht zufolge seinen Rückzug vor. Dies könne schon zum Jahresende passieren, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Freitag. Das Finanzinstitut blicke bei der Suche nach einem Ersatz für Blankfein nicht über die beiden Co-Präsidenten Harvey Schwartz und David Solomon hinaus.

Bei Goldman Sachs war zunächst kein Kommentar zu erhalten. Die Aktie des Geldhauses gab an der Wall Street einen Teil ihrer Kursgewinne ab und notierte in New York zur Mittagszeit rund ein Prozent im Plus.