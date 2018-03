Messerattacken in Wien: 23-Jähriger war im Vorjahr in Haft

"Kurier": Verdächtiger stellte zweimal Antrag auf eine freiwillige Rückkehr – 67-Jähriger außer Lebensgefahr

Wien – Nach den Messerattacken in Wien-Leopoldstadt hat die Polizei bestätigt, dass der Verdächtige bereits in Haft war und bedingt entlassen worden ist. Demnach war der 23-jährige Afghane am 8. August des vergangenen Jahres unter dem Verdacht des Suchtgifthandels festgenommen worden und hat am 30. August die Haftstrafe angetreten. In den kommenden Stunden wird der Beschuldigte erneut an die Justiz überstellt. Die Einvernahmen bezüglich der Messerattacken sind nach Angaben der Polizei abgeschlossen.

Es hätten sich keine neuen tatrelevanten Informationen ergeben, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion. Das Motiv des Beschuldigten für die am Mittwochabend verübten Angriffe dürften die "grundsätzliche Unzufriedenheit mit seiner Lebenssituation sowie sein Drogenproblem" gewesen sein. Ein religiöser Hintergrund wird nach wie vor ausgeschlossen, diesbezügliche Aussagen seien von einem Zeugen relativiert worden.

Als U-Boot gelebt

Laut dem Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl hat der Mann im Jahr 2015 um Asyl angesucht, sich aber dem Verfahren entzogen und ist untergetaucht, wie er am Donnerstag in der "ZiB 2" sagte. Er soll dann seit 2016 bis zu seiner Festnahme als "U-Boot" gelebt haben. Davor sei der afghanische Staatsbürger jedoch polizeilich auffällig geworden und ins Drogenmilieu abgeglitten, sagte Pürstl weiter.

Dem "Kurier" zufolge hatte der Afghane zweimal einen Antrag auf eine freiwillige Rückkehr in sein Heimatland gestellt, erstmals 2016. Das erste Zertifikat sei nicht abgeholt worden, der zweite Antrag sei erst am Montag gestellt worden.

Der 23-Jährige gestand am Donnerstag die beiden Messerattacken, bei denen insgesamt vier Menschen verletzt worden sind. In der Praterstraße hatte er eine Familie angegriffen, am Praterstern dann einen 20-jährigen Bekannten.

Opfer nicht mehr in Lebensgefahr

Der 67-Jährige, der sich nach dem Angriff am Nestroyplatz in Lebensgefahr befand, ist mittlerweile in stabilem Zustand. Die drei weiteren Opfer waren bereits am Donnerstag außer Lebensgefahr gewesen.



Die Anwältin Maria Windhager, die die betroffene Familie medienrechtlich vertritt, appellierte, bei der Berichterstattung über den Fall die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu wahren. Die Betroffenen sollen sich nun "in aller Ruhe ihrer Genesung widmen können", betonte Windhager gegenüber der APA. In einigen Medien seien bereits identifizierende Angaben gemacht worden – das gelte auch für nicht ausreichend verpixelte Fotos. "Das wäre ab sofort zu unterlassen. Bei Verletzungen der Persönlichkeitsrechte werden rechtliche Schritte ergriffen", sagte die Anwältin. (APA, 9.3.2018)