Shiffrin erneut Gesamtweltcup-Siegerin

Platz drei beim RTL in Ofterschwang reicht für 22-Jährige – Norwegerin Mowinckel gewann erstes Weltcup-Rennen – Haaser Vierte

Ofterschwang – Mikaela Shiffrin steht vorzeitig als Gesamtweltcupsiegerin fest. Die US-Amerikanerin wurde am Freitag im Riesentorlauf in Ofterschwang hinter der norwegischen Premierensiegerin Ragnhild Mowinckel und der Deutschen Viktoria Rebensburg Dritte. Platz vier ging an die Tirolerin Ricarda Haaser, die das beste Ergebnis ihrer Karriere erreichte.

Die Entscheidung um die Riesentorlauf-Kugel wurde vertagt, Rebensburg liegt vor dem finalen Rennen in Aare 92 Zähler vor der Französin Tessa Worley.

Shiffrin hat in der Gesamtwertung fünf Rennen vor Schluss einen Polster von 603 Zählern auf die Schweizerin Wendy Holdener, ist damit auch rechnerisch nicht mehr einzuholen. "Es war eine Erleichterung, dass Olympia vorbei ist und ich mich auf den Weltcup konzentrieren konnte. Jetzt alles schon vor Aare klar gemacht zu haben, ist wirklich toll. Jetzt bin ich befreit und brauche nicht mehr um jeden Punkt kämpfen", sagte die 22-Jährige.

Allrounderin Mowinckel, bei den Olympische Spielen Silbermedaillengewinnerin in Riesentorlauf und Abfahrt, ist nach starken Leistungen quer durch alle Disziplinen außer dem Slalom, den sie nicht bestreitet, auch im Gesamtweltcup bereits Vierte. Nach nur einem zweiten Platz (RTL Kronplatz 2018) und einem dritten (Super-G Val d'Isere 2017) landete die 25-Jährige erstmals in ihrer Karriere am obersten Treppchen des Weltcup-Podestes. "Ich habe es geschafft, das ist so cool. Heuer hatte ich schon meinen ersten Podestplatz, die ersten Olympiamedaillen, jetzt der Sieg – ich bin so glücklich, dafür habe ich wirklich lange gearbeitet", sagte sie im ORF-Interview.

Sehr zufrieden war auch Haaser, die von der Position her noch nie so nahe dran am Podest war. "Ich habe seit Anfang Winter gute Leistungen gezeigt, nur nicht im Rennen hergebracht. Ich bin echt froh, dass ich da so knapp dran bin. Ragnhild ist schon ein Stückchen vorne, aber beim Rest bin ich dabei", erklärte die Olympia-17. im Riesentorlauf, die in Ofterschwang im zweiten Durchgang Bestzeit fuhr. "Wenn man locker ist und die Sicherheit hat, macht es doppelt so viel Spaß, da kann ich dann auch meine Leistung abrufen."

Im Slalom am Samstag gibt Michaela Kirchgasser ihren Abschied von der aktiven Karriere. "Der Renneinzug ist eingepackt. Ob es der wird, lasse ich offen", hielt sich die Salzburgerin bedeckt, in welchem Outfit sie sich durch die Tore schwingen wird. (APA, 9.3.2018)