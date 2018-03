Orbán: Österreich und Bayern müssen viel Geld für Migranten ausgeben

Ein "riesiger Anteil" der Finanzen werde für den "Aufbau eines Einwanderungslandes" aufgewendet, sagt der ungarische Regierungschef

Budapest/Wien – Erneut hat ein ungarisches Regierungsmitglied Österreich im Wahlkampf als Negativbeispiel für Migration genannt. Premier Viktor Orbán sagte am Freitag laut der Nachrichtenagentur MTI, in Österreich und Bayern werde "für den Aufbau eines Einwanderungslandes" ein "riesiger Anteil" der Finanzen ausgegeben.

Orbán sprach bei der Eröffnung einer Umfahrungsstraße bei der westungarischen Kleinstadt Várpalota. Der Wahlkampf seiner Regierungspartei Fidesz ist derzeit auf die Warnung zugespitzt, dass Ungarn ein "Einwanderungsland" würde, wenn die Opposition die Parlamentswahl am 8. April gewinnt.

Treffen mit Kickl in Budapest

In seiner Ansprache warnte Orbán erneut davor, wobei er besonders die Kosten der Migration unterstrich. Das Geld sollte "eher den Interessen der hier lebenden Ungarn zugutekommen", meinte er. Orbán traf am Nachmittag in Budapest Innenminister Herbert Kickl (FPÖ).

Erst vor zwei Tagen hatte Orbáns Kanzleramtsminister János Lázár in Österreich für Aufregung gesorgt, als er in einem – offenbar in der Wiener Favoritenstraße gedrehten – Facebook-Video behauptet hatte, Wien sei wegen der Migranten schmutzig und gefährlich geworden. (red, APA, 9.3.2018)