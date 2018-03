STANDARD widmet neue Werbekampagne der Haltung

Wiener Kreativagentur Hello entwickelte Konzept und Claim "Der Haltung gewidmet"

Wien – Ende Februar startete die neue Werbekampagne des STANDARD in ganz Österreich on Air. Die Wiener Kreativagentur Hello entwickelte das Konzept unter dem Kampagnenmotto "Der Haltung gewidmet."

Die Kampagne umfasst TV- und Hörfunkspots, Printsujets, Onlinewerbemittel sowie Promotion-Aktivitäten. Bei Bewegtbild und Print kommen Illustrationen im Collagenstil zum Einsatz,im Hörfunk und TV wendet sich wie gewohnt Herausgeber Oscar Bronner persönlich an die Hörerinnen und Hörer.

Credits

Auftraggeber DER STANDARD, Alexander Mitteräcker | Marketingleitung Judith Zingerle | Marketing Ulrich Sohlmann, Anna Haber | Agentur HELLO Wien | Geschäftsführung Peter Hörlezeder & Christoph Gaunersdorfer | Projekt Management Claudia Ebli, Alicia Rocki | Kreation Michael Grill, Robert Schrotthofer, Patrick Detz | Illustration Eva Vasari | Filmproduktion Muellers Bureau Filmproduktion | Animation Friendly Fire | Tonstudio Tonstudio Holly

Der Film aus der aktuellen Kampagne:

hello

Sujets aus der aktuellen Kampagne: