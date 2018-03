Conchita nimmt Platz am "Roten Stuhl"

Die Interviewreihe von Bernhard Egger gastiert am Sonntag im Rahmen einer Matinée im Wiener Stadtsaal

Wien – Eigentlich ist Bernhard Egger einer der besten Schlagzeuger Österreichs, der mit seinen Grooves selbst in New Orleans glänzen könnte. Mit der auf YouTube veröffentlichten Interviewreihe Am roten Stuhl hat er darüber hinaus sein Talent als Fragensteller entdeckt.

Über 100 Gäste haben bei ihm bereits Platz genommen und sich mit Waldviertler Schmäh ins Verhör nehmen lassen. Am Sonntag nimmt Song-Contest-Siegerin Conchita Wurst bei Egger Platz und zwar live im Wiener Stadtsaal. Nach der Fragenrunde steht im zweiten Teil ein musikalisches Set mit Egger an den Drums an. (glicka, 9.3.2018)