Van der Bellen zur BVT-Affäre: "Höchst ungewöhnliche und irritierende Vorgänge"

Bundespräsident fordert "vollständige Aufklärung" – Kern will Kickl ins Parlament zitieren – Neos berufen Nationalen Sicherheitsrat ein

Wien – Jetzt kommt in der Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismubekämpfung (BVT) – DER STANDARD berichtete – auch das Parlament ins Spiel. Die SPÖ hat am Freitag eine Sondersitzung zu der Causa angekündigt. Und mittlerweile ist sogar die Staatsspitze alarmiert. "Die Vorgänge rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung sind höchst ungewöhnlich und irritierend", erklärte Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Freitag auf STANDARD-Anfrage. "Ich erwarte mir von den zuständigen Stellen eine rasche und vollständige Aufklärung."

SPÖ-Chef Christian Kern kritisierte, "dass hier eine offensichtlich wohlbegründete Ermittlung der Staatsanwaltschaft genutzt wird, um den politisch gewünschten Umbau der Sicherheitskräfte zu betreiben". Er will daher mit den anderen Oppositionsparteien Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) ins Parlament zitieren. Sowohl Neos als auch die Liste Pilz erklärten am Freitag ihre Unterstützung für eine Sondersitzung.

Neos berufen Nationalen Sicherheitsrat ein

Die Neos berufen auch den Nationalen Sicherheitsrat ein. Als Grund gibt Parteichef Matthias Strolz an, dass sich viele ernste Fragen stellen, die von Innenminister Kickl und Justizminister Josef Moser (ÖVP) restlos aufgeklärt werden müssten: "Wenn die Vorwürfe stimmen, dann ist das eine eine Sauerei und ein Skandal."

Kern nimmt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die die Ermittlungen in der Causa führt, zwar in Schutz: Er gehe davon aus, dass die Staatsanwaltschaft gewohnt sorgsam vorgehe und die nötigen richterlichen Genehmigungen für die Hausdurchsuchung beim BVT eingeholt habe.

Scharfe Kritik übt der SPÖ-Chef aber daran, dass die Hausdurchsuchung durch die von einem FPÖ-Politiker geführte Einheit zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durchgeführt wurde und nicht etwa vom Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung oder von der Cobra; und dass dabei auch Daten der Abteilung für Extremismusbekämpfung beschlagnahmt wurden.

Kern sieht Auseinandersetzung zwischen ÖVP und FPÖ

"Offensichtlich haben hier der FPÖ nahestehende Kräfte im Innenministerium die Gelegenheit am Schopf gepackt und Tatsachen geschaffen – weit über den ursprünglichen Ermittlungsinhalt hinaus", sagt Kern. Er vermutet hinter den Ermittlungen einen internen Kampf im BVT und möglicherweise auch eine Auseinandersetzung zwischen ÖVP und FPÖ. Das Vertrauen in den Sicherheitsapparat und in die Geheimdienste werde dadurch "massiv erschüttert".

Dass Kickl bei der Sondersitzung keine Fragen beantworten kann, weil die Staatsanwaltschaft die Causa als Verschlussakt führt, befürchtet Kern nicht. Es gehe auch um Themen, die öffentlich diskutiert werden können. Unter anderem kritisiert Kern auch das geplante "Überwachungspaket" der Regierung und die jüngst bekannt gewordenen Vorwürfe gegen das Innenministerium, scheinselbstständige Mitarbeiter für Telefonüberwachungen eingesetzt zu haben, sowie die Vorwürfe gegen die Telekom Austria, Kundendaten unbefugt zu speichern.

Kickl für Jarolim "rücktrittsreif"

Kickl werde jedenfalls Gelegenheit haben, Klarheit zu schaffen. Sollte das nicht gelingen, werde man weitere Schritte überlegen, so Kern: "Da steht naturgemäß auch ein Untersuchungsausschuss im Raum." Beantragt werden soll die Sondersitzung laut SPÖ voraussichtlich noch am Freitag – sie müsste dann binnen acht Werktagen stattfinden.

SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim nennt Kickl im Gespräch mit dem STANDARD "rücktrittsreif". Jetzt würde sich "auch zeigen, ob Sebastian Kurz dem Amt als Bundeskanzler gewachsen ist".

Für Neos-Chef Strolz stinkt die Affäre rund um die Hausdurchsuchung und die Festplattenkopien im BVT zum Himmel. Dass eine an und für sich dafür nicht zuständige Einheit die Hausdurchsuchung beim Verfassungsschutz durchgeführt und angeblich hochsensible Geheimdienstinformationen in Kopie mit sich genommen haben soll, sei höchst fragwürdig und zutiefst beunruhigend. Auch er sprach sich für eine Sondersitzung aus.

Liste Pilz will Antworten auf 50 Fragen

Liste-Pilz-Klubchef Peter Kolba nennt als Wunschtermin für die Sondersitzung den 20. März. Dabei will die Liste anhand von 50 Fragen an Innenminister Kickl und Justizminister Moser Hintergründe für die Ermittlungen im BVT erfahren.

Kolba sprach bei einer Pressekonferenz davon, dass sich rund um die Affäre ein "ungeheurer Skandal anbahnt". "Verstörend" sei alleine schon, dass die Hausdurchsuchung im BVT und in Wohnungen von hohen Beamten des Verfassungsschutzes von schwerbewaffneten Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durchgeführt wurde, die von einem freiheitlichen Gemeindepolitiker geleitet wird. Das sei, als würde man "Parksheriffs zu einem Bankraub rufen".

Justizminister will sich "umgehend berichten lassen"

Justizminister Moser erwartet in der Causa einen Bericht Anfang nächster Woche. Der Sachverhalt und die in der Öffentlichkeit bekannt gewordenen Argumente und Umstände "machen es erforderlich, umgehend sich berichten zu lassen", sagte Moser am Freitag. Deshalb sei ein Berichtsauftrag an die Staatsanwaltschaft ergangen, nach allen Richtungen darzustellen, warum Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden und ob das Verhältnismäßigkeitsprinzip eingehalten worden sei. "Ich erwarte mir den Bericht Anfang nächster Woche", sagte Moser.

Der Justizminister will sich erst weiter zu dem Vorfall äußern, wenn Daten und Fakten vorliegen, und keine Vorverdächtigungen anstellen, wie er sagte. Er versicherte, "dass ich mit aller Akribie daran gehen werde, Transparenz in die Sache zu bringen, auch die Öffentlichkeit zu informieren." Die bekannt gewordenen Umstände würden eine "volle Aufklärung" erfordern. "Dafür wird das Justizministerium auch Sorge tragen."

Dass angeblich auch eine Festplatte einer Referatsleiterin mitgenommen wurde, auf der sich der Extremismus-Ermittlungsstand des BVT bis ins Jahr 2006 befindet, sei ein Umstand, wo man sich das Verhältnismäßigkeitsprinzip anschauen müsse, sagte Moser. "Das gehört aufgeklärt, ist absolut sensibel, und dafür werde ich sicherlich Sorge tragen." (red, APA, 9.3.2018)