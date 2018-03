Rezept: Im Ganzen geschmorter Sellerie mit Schweinsbauch

foto: petra eder

Schweinsbauchwürfel nun wieder in den Topf geben und ohne Deckel bei schwacher bis mittlerer Hitze 1 Stunde in der Sojasauce-Kochsud-Mischung schmoren lassen. Die Marinade muss soweit eingekocht werden, bis der Zucker zu karamellisieren beginnt und eine dickflüssige Soße entsteht, die am Fleisch haften bleibt (Vorsicht: wenn die Sauce zu stark einreduziert wird, besteht die Gefahr einer zu hohen Salzkonzentration aufgrund der Sojasauce – falls dies passiert, mit etwas Wasser verdünnen.)