Wegen versuchten Totschlags gesuchte deutsche Rocker in Wels gefasst

Der 25-Jährige und der 22-Jährige wurden aufgrund eines deutsches Haftbefehls in Oberösterreich festgenommen

Wels/Nürnberg – Zwei Mitglieder der deutschen Rockergruppe United Tribunes, die am 25. Oktober 2017 an einem versuchten Totschlag beteiligt gewesen sein sollen, sind in Wels festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg hatte einen Haftbefehl gegen die Männer im Alter von 25 und 22 Jahren ausgestellt, berichtete die Polizei am Freitag.

Am Mittwoch war in der mutmaßlichen Wohnung des 25-Jährigen ein Wels eine Durchsuchung vorgenommen worden, der Mann aber nicht angetroffen. Laut Ermittlern hatte es sich offenbar um eine Scheinadresse gehandelt. Schließlich wurde der Gesuchte bei einer Bekannten, die ebenfalls in Wels wohnt, aufgestöbert. Er war kooperativ und teilweise geständig. Der 22-Jährige erschien nach telefonischer Aufforderung freiwillig zur Vernehmung. Die Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Wels eingeliefert. (red, APA, 9.3.2018)