EU-Gipfel unter Österreichs Vorsitz finden in Provinz statt

EU-Gipfel wird im Herbst in Salzburg stattfinden, Verkehrs- und Umweltminister treffen sich in Graz

Nicht in Wien, sondern in der Mozartstadt empfängt Bundeskanzler Sebastian Kurz im Herbst die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zum informellen EU-Gipfel unter österreichischem Vorsitz.

Bundeskanzler Sebastian Kurz bringt die europäischen Staats- und Regierungschefs nach Salzburg. Das berichtet die Kleine Zeitung am Freitag. Im zweiten Halbjahr 2018 hat Österreich den EU-Vorsitz inne, der informelle EU-Gipfel am 20. September wird nicht wie zu erwarten in Wien stattfinden, sondern in der Stadt Salzburg. Die Themen werden sich um Fragen der Sicherheit und Migration drehen.

Das Treffen der Verkehrs- und Umweltminister wiederum wird in Graz stattfinden. Am heutigen Freitag wollen Kurz, Außenministerin Karin Kneissl und EU-Minister Gernot Blümel Österreichs Programm für den EU-Vorsitz vorstellen. (red, 9.3.2018)