EU-Gipfel unter Österreichs Vorsitz finden in Provinz statt

Die Staats- und Regierungschefs werden im Herbst in Salzburg zusammenkommen, die Verkehrs- und Umweltminister treffen sich in Graz

Nicht in Wien, sondern in Salzburg empfängt Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Herbst die Staats- und Regierungschefs der EU zum informellen Gipfel unter österreichischem Vorsitz. Kurz bringe die europäischen Staats- und Regierungschefs in die Mozartstadt, berichtete die "Kleine Zeitung" am Freitag.

Im zweiten Halbjahr 2018 hat Österreich den EU-Vorsitz inne, der informelle EU-Gipfel am 20. September wird dann nicht wie zu erwarten in Wien stattfinden, sondern in Salzburg. Themen werden Sicherheit und Migration sein.

Das Treffen der Verkehrs- und Umweltminister wiederum wird in Graz stattfinden. Am Freitag wollen Kurz, Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) und Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) Österreichs Programm für den EU-Vorsitz vorstellen. (red, 9.3.2018)