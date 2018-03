Morgen-Update für Freitag, den 9.3.2018: US-Strafzölle, Messerattacken in Wien und Salzburg überzeugt in Dortmund

Guten Morgen! Hier die wichtigsten News für den Start in den Freitag

[International] Trump und Kim Jong-un planen ein historisches Gipfeltreffen vor dem Sommer

Außenministerin Kneissl fühlt sich von Kurz in Außenagenden übergangen

[Inland] Justizministerium schaltet sich in Affäre um Verfassungsschutz ein

[Panorama] Diskussion um Verkaufsverbot: Harte Zeiten für Freunde des Hanfs

23-Jähriger gesteht Messerattacken in Wien

Nach Kritik von ungarischem Minister: Ein Spaziergang in Favoriten

[Wirtschaft] Trump verhängt Strafzölle auf Aluminium- und Stahlimporte

[Web] Whistleblower verriet, dass A1 Daten jahrelang illegal speicherte

[Sport] 2:1-Sieg – Salzburg überzeugt in Dortmund

[Wetter] Am Freitag ziehen entlang und nördlich der Alpen einige Wolken durch, Regentropfen fallen aber nur vereinzelt zwischen dem Inn- und Weinviertel. Ansonsten überwiegt meist der Sonnenschein. 8 bis 16 Grad



[Zum Tag] In diesem Jahr am 9. März hätte Juri Gagarin seinen 84. Geburtstag gefeiert. Gagarin war ein sowjetischer Kosmonaut, der 1961 an Bord der "Wostok 1" als erster Mensch in den Weltraum flog und die Erde umkreiste. Alle Artikel zum Thema "Raum" finden Sie hier.