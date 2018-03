17 Tote bei Taliban-Angriff in Nordafghanistan

Überfälle auf Armee und Polizei mittlerweile mehrmals wöchentlich

Kabul – Bei einem Angriff der radikalislamischen Taliban auf mehrere Sicherheitsposten der afghanischen Polizei und Armee sind in Nordafghanistan 17 Menschen getötet worden. Der amtierende Polizeichef der Provinz Tachar, Nisamuddin Ghori, sagte am Freitag, die Taliban hätten die Posten im Bezirk Khwasha Ghar angegriffen und in mehrstündigen Gefechten zehn Polizisten und sieben Soldaten getötet.

Die Taliban hätten die vier Posten am Donnerstagabend kurzfristig erobert. Erst um vier Uhr früh seien die Kämpfe geendet. Überfälle der Taliban auf Armee und Polizei gibt es mittlerweile mehrmals wöchentlich. (APA, 9.3.2018)