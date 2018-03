Trump nimmt Kim Jong-uns Einladung zu einem Treffen an

Weißes Haus bestätigt Mitteilung aus Südkorea – Seoul: Zusammenkunft vor Mai, Washington: Termin für Treffen steht noch nicht fest

Washington/Pjöngjang – US-Präsident Donald Trump hat sich zu einem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un bereiterklärt. Wie das Weiße Haus in der Nacht auf Freitag bestätigte, will der US-Präsident eine entsprechende Einladung des nordkoreanischen Machthabers annehmen. Zuvor hatte der nationale Sicherheitsberater Südkoreas, Chung Eui-jong, am Donnerstagabend in Washington von Plänen für ein solches Treffen gesprochen. Chung hatte dabei einen Termin "vor dem Mai" erwähnt, im Weißen Haus hieß es Freitagfrüh, ein Datum stehe noch nicht fest. Auch wo das Treffen stattfinden sollte, war noch unklar.

Die beiden Koreas hatten sich zuletzt vorsichtig angenähert. Der Konflikt gilt als der bedrohlichste der Welt und als militärisch nicht lösbar. Eine diplomatische Lösung ist wegen der vielen Beteiligten extrem kompliziert. Auch China und Russland sind direkt und indirekt verwickelt.

"Politik des maximalen Drucks"

Kim und Trump hatten sich 2017 immer wieder gegenseitig mit Beleidigungen und Spott überzogen. Das hatte Befürchtungen genährt, der Konflikt könne eskalieren, womöglich auch atomar.

Ein Vertreter des Weißen Hauses hatte zuletzt gesagt, die US-Regierung wolle konkrete Schritte für eine Denuklearisierung sehen. Wenn es Nordkoreas Plan sei, sich lediglich Zeit zu erkaufen, würden Gespräche nicht sehr weit führen. Man habe eine lange Geschichte mit Nordkorea, schon oft seien Abmachungen gebrochen worden.

Das Ziel einer Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel galt zuletzt als unumstößliches Ziel der USA, bevor man in Gespräche einsteige. Die US-Regierung hatte eine "Politik des maximalen Drucks" verfolgt und Nordkorea mit Sanktionen überzogen.

Zuvor wenige Bewegung in den USA

Südkoreas Sicherheitsberater hält sich derzeit mit einer Delegation in Washington auf, um die US-Regierung über die Gespräche mit Nordkorea Anfang der Woche zu unterrichten. Südkorea hatte nach den Unterredungen in dem isolierten Land erklärt, Kim habe Gespräche mit den USA über das Atomwaffenprogramm seines Landes in Aussicht gestellt. Pjöngjang erwarte aber Sicherheitsgarantien.

Nord- und Südkorea vereinbarten auch einen Gipfel zwischen Machthaber Kim Jong-un und Südkoreas linksliberaler Präsident Moon Jae-in im Grenzort Panmunjom im April.

Schon die Einigung zwischen Süd- und Nordkorea auf ein neues Gipfeltreffen war ein großer Schritt vorwärts bei den Bemühungen um eine Entspannung in der Region gewesen. Der nächste Schritt wäre ein direkter Dialog der USA mit Pjöngjang. Trump hatte sich bisher vorsichtig geäußert.

Trump sieht Fortschritte

Moon hatte zuletzt vor zu großem Optimismus gewarnt, dafür sei es "zu früh". Er hatte in Seoul aber auch betont, dass er die Bedingungen für die USA gegeben sehe, zumindest "Vorgespräche" mit der kommunistischen Führung in Pjöngjang aufzunehmen. Japan äußerte sich ähnlich abwartend wie seine Schutzmacht USA.

Am Dienstag hatte Trump erklärt: "Wir haben Fortschritte erzielt, da gibt es keine Frage." Er glaube und hoffe, dass die Nordkoreaner es ernst meinten. Der US-Präsident sprach zugleich von einer weiterhin sehr angespannten Situation. Andere Vertreter seiner Regierung äußerten sich noch verhaltener.

Südkoreas Staatschef hatte die fünf Emissäre unter Leitung des nationalen Sicherheitsberaters Chung auch mit der Absicht nach Nordkorea geschickt, neue Verhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington anzubahnen.

Freude in China

China hatte die Annäherung seiner Nachbarstaaten gelobt. Die jüngsten Gespräche von Vertretern beider Länder hätten "positive Ergebnisse" gebracht, zitierte die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua einen Sprecher des Pekinger Außenamtes.

Die Spannungen in der Region hatten sich 2017 deutlich verschärft, nachdem Nordkorea mehrfach Raketen sowie Anfang September eine weitere Atombombe getestet und damit gegen UN-Resolutionen verstoßen hatte. Nordkorea kann nach eigenen Angaben jetzt auch das gesamte US-Festland mit Atomsprengköpfen angreifen. (mesc, APA, 9.3.2018)