Österreicher setzt sich bei Turnier in Leeds sicher durch

Leeds – Mensur Suljovic kann in der Premier League der Darts-Profis seinen zweiten Sieg feiern. Der Wiener setzte sich am Donnerstagabend beim Turnier in Leeds gegen den Schotten Peter Wright mit 7:1 durch.

Suljovic zeigte sich sehr wurfsicher, im Schnitt schrieb er bei seinen drei Würfen 103 Punkte an. In fünf Auftritten in der Premier League hat er nun zwei Siege bei drei Niederlagen zu Buche stehen. (APA, 8.3. 2018)