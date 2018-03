Trotz Todes von Frontfrau: Cranberries-Album mit Stimme O'Riordans

Neues Album soll im Frühjahr 2019 erscheinen

Dublin- Knapp zwei Monate nach dem Tod von Dolores O'Riordan (46) kündigen die Cranberries die letzten Gesangsaufnahmen ihrer Frontfrau auf einem neuen Album an. Ihre Stimme dafür sei bereits im vergangenen Jahr aufgenommen worden, gab die Rockband aus Irland am Donnerstag auf ihrer Internetseite bekannt. Das neue Album soll im Frühjahr 2019 erscheinen.

Dieses Jahr steht das 25. Bandjubiläum der Cranberries an. Dazu will die Band ihr Debütalbum "Everybody Else is doing it so why can't we" in einer neu gemasterten Form herausbringen. "Wir haben darüber nachgedacht und entschieden, dass es etwas ist, das wir als Band – mit Dolores – zu Ende bringen sollten", schrieben sie.

O'Riordan war am 15. Jänner in einem Hotel in London leblos aufgefunden worden. Wie und warum sie starb, wird noch untersucht. Ein Verbrechen schließt die Polizei aus. Die Cranberries hatten in den 90er Jahren mit Songs wie "Zombie" und "Linger" internationalen Ruhm erlangt. (APA, 8.3.2018)