Berlinerin ortete gestohlenen Computer in Nachbarwohnung

Zwei Verdächtige festgenommen

Eine Frau aus Berlin hat nach einem Einbruch ihre gestohlenen Sachen geortet – und in der Nachbarwohnung entdeckt. Zwei Männer im Alter von 27 und 32 Jahren sollen einen Laptop und einen WLAN-Router aus der Wohnung der 46-Jährigen in Weißensee entwendet haben. Die Frau habe die Geräte am Montag geortet.

Am Mittwoch nahmen Beamte die Verdächtigen in der Wohnung fest, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie sollten einem Haftrichter vorgeführt werden. (APA, 8.3.2018)