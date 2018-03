Striedinger Dritter – Drei ÖSV-Läufer unter ersten Sechs

Kvitfjell – Hannes Reichelt hat im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt am Samstag in Kvitfjell für die Bestzeit gesorgt. Der Ski-Rennläufer aus Salzburg war am Donnerstag auf verkürzter Strecke 0,20 Sekunden schneller als der Franzose Johan Clarey und 0,34 als der Kärntner Otmar Striedinger. Als drittbester Österreicher landete Christopher Neumayer auf dem sechsten Platz. (APA, 8.3.2018)