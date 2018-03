Rauchen am Arbeitsplatz: Welche Regelung gilt in Ihrer Firma?

Die Zigarettenpause soll eingearbeitet oder gar nicht mehr erlaubt werden – so die Pläne der Salzburger Landeskliniken und der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse. Wie werden Rauchpausen in Ihrer Firma geregelt?

Das Thema Rauchen emotionalisiert. Sei es, wenn es um das Rauchverbot in der Gastronomie und das damit verbundene Volksbegehren "Don't smoke" geht, oder bei Rauchpausen am Arbeitsplatz, die der Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken durch Ausstempeln einarbeiten lassen will. Auch die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (NÖGKK) will das Rauchen regeln. So soll dort während der Kernarbeitszeit das Rauchen nicht mehr erlaubt sein.

Raucher argumentieren häufig, dass auch bei einer Rauchpause gearbeitet wird. Mit Kollegen werden arbeitsrelevante Dinge besprochen – eben bei einer Zigarette. Ein weiteres Argument ist häufig: Nichtrauchende Kollegen machen genauso Pausen, sie schreiben private Mails und führen private Telefonate – nur falle das eben nicht auf, weil sie am Arbeitsplatz sitzen. User "nanonaned" postet zum Beispiel im STANDARD-Forum während seiner Arbeitszeit:

Weil ein paar Raucher zu viel Zeit vor der Tür verbracht haben, hat die Firma von User "404 not found" das Ausstempeln eingeführt:

Vor der Tür rauchen zu müssen war in der Firma von Poster "Ignaz Vrobel" der Grund, warum viele aufgehört haben zu rauchen:

User "FL250" berichtet, wie das Rauchen am Arbeitsplatz in Amsterdam gehandhabt wird:

Sich für Pausen zu rechtfertigen wäre für User "#me" ein Grund für einen neuen Job:

Sind Rauchpausen an Ihrem Arbeitsplatz geregelt?

Sind Rauchpausen bei der Arbeit ein Streitpunkt zwischen Rauchern und Nichtrauchern? Würden Sie sich eine Regelung der Rauchpausen, wie zum Beispiel das Ausstempeln, in Ihrer Firma wünschen? Oder wird bei Ihnen gar noch direkt am Arbeitsplatz geraucht? (haju, 8.3.2018)