NÖGKK will Rauchen während der Kernzeit verbieten

Während der Gleitzeit sollen Rauchpausen bei der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse eingearbeitet werden müssen

Ab dem Weltnichtrauchertag am 31. Mai dürfen die Angestellten der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse (NÖGKK) während ihrer Kernarbeitszeit nicht mehr rauchen. Das sagte der für das Personal zuständig Direktor Günther Steindl zu orf.at.

Laut Steindl soll es den Mitarbeitern in Gleitzeit nur noch in der Früh zwischen 6 und 8.30 Uhr möglich sein, eine Rauchpause zu machen. Diese müssen sie anschließend einarbeiten. Während der Kernzeit zwischen 8.30 und 11 Uhr dürfen die Angestellten das Betriebsgelände nicht verlassen, "weil Rauchen kein wesentlicher, wichtiger Grund ist", sagt Steindl. Zuwiderhandeln würde einer Pflichtverletzung gleichkommen, was zu einer Kündigung führen kann.

Von der Änderung sollen 1.600 NÖGKK-Mitarbeiter betroffen sein, mehr als 500 von ihnen rauchen. Um die neue Regelung durchzusetzen, muss der Vorstand eine Betriebsvereinbarung beschließen, was am 21. März geschehen soll. (red, 8.3.2018)