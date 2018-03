Adgar: Raiffeisen ist "Printwerber des Jahres"

Gewinnersujets kommen von Young & Rubicam, Wien Nord, Merlicek & Bergmann, DDB, Tunnel23 und Chanel

Wien – Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) hat die Raiffeisen-Bankengruppe als "Printwerber des Jahres" auserkoren. Der Werbepreis wurde am Donnerstagabend im Rahmen der 34. Adgar-Gala verliehen. VÖZ-Präsident Thomas Kralinger nahm die Verleihung zum Anlass, um den Wert von Printwerbung hervorzustreichen. "Gerade hochwertige Produkte und Dienstleistungen brauchen ein vertrauenswürdiges Umfeld."

Gedruckte Zeitungen gegen die Filterblase

In seiner Eröffnungsrede sprach Kralinger über das "zunehmend überhitzte Meinungsklima", welches durch Algorithmen und Filterblasen verschärft werde: "Das scheinbar angenehme Leben in der Filterblase führt langfristig zu intellektueller Kurzatmigkeit, kognitiven Defiziten und einer verzerrten Realitätswahrnehmung. Bei Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie am besten unsere Zeitungen oder Magazine."

"Die Raiffeisen Bankengruppe zählt zu den größten Kunden in Österreich und ist seit Jahren ein stabiler und verlässlicher Partner der Branche, der bewusst auf die vielfältigen Werbemöglichkeiten in Österreichs Zeitungen und Magazinen setzt", erklärte VÖZ-Vizepräsident Helmut Hanusch in seiner Laudatio.

Den ADGAR in der Kategorie "Auto & Motor" holte sich die der Agentur Young & Rubicam Vienna mit dem Sujet "Mazda CX-5 Coming Soon". Das Wiener Linien-Sujet "Toleranz" brachte der Agentur Wien Nord den ADGAR in der Kategorie Dienstleistungen. Die Kategorie Handel & Konsum- und Luxusgüter entschied Demner, Merlicek & Bergmann mit der Stiegl-Anzeige "Crafted with patience" für sich. Das Sujet "Christbaum" von DDB Wien für die Caritas überzeugte die Jury in der Kategorie Social Advertising. Der Sonderpreis Kreativer Einsatz von Printwerbung ging an das Artistic Department von Chanel für ihr "Rouge Coco Gloss Backing Cover". Der zweite Sonderpreis landete bei Tunnel23 für die "schnurrenden Katze" der Allianz Versicherung Österreich. (APA, red, 8.3.2018)