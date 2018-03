ÖSV-Biathletin Hauser erhält deutschen Fair-Play-Preis 2017

Hilfe für Deutsche Hinz während Weltcuprennens gewürdigt

Berlin – Die österreichische Biathletin Lisa Theresa Hauser wird mit dem Fair-Play-Preis des Deutschen Sports 2017 ausgezeichnet. Sie erhält die Auszeichnung für eine besonders faire Geste gegenüber der Deutschen Vanessa Hinz beim Weltcup in Oberhof im Jänner des Vorjahrs.

Die Tirolerin war Hinz im Massenstartrennen versehentlich auf einen Stock getreten, den die Deutsche deshalb verlor, woraufhin Hauer ihr sofort einen ihrer eigenen Stöcke überließ. Nach dieser zuvorkommenden und ungewöhnlichen Geste kam die Tirolerin später in einer Abfahrt auch noch zu Sturz und musste das Rennen aufgeben.

"Lisa Theresa Hauser war trotz des laufenden Wettkampfes einzig darauf bedacht, dass ihre Konkurrentin keinen Nachteil erleidet. In dieser selbstlosen Geste zeigt sich, dass Fair Play im Sport auch auf höchstem Leistungsniveau seinen festen Platz hat", hieß es in der Begründung der Jury des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Sportjournalistenverbandes (VDS). Die 24-Jährige erhält den Preis am 22. März. (APA, 8.3.2018)