Ex-RBI-Chef Karl Sevelda ist neuer Präsident von EcoAustria

Er folgt auf Justizminister Josef Moser. Sevelda: "Schuldenbremse in Verfassungsrang wäre eine gute Idee"

Wien – Karl Sevelda, ehemaliger RBI-Vorstandschef und amtierender Aufsichtsratsboss der Semper Constantia Privatbank, ist zum neuen Präsidenten des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria bestellt worden. Sein Vorgänger war der frühere Rechnungshof-Präsident und jetzige Justizminister Josef Moser, der seine Ämter bei Eco Austria niedergelegt hat.

"EcoAustria ist es als unabhängige Forschungseinrichtung bereits in den letzten Jahren gelungen, seine wissenschaftliche Expertise in die wirtschaftspolitische Debatte einzubringen. Dies wollen wir Schritt für Schritt intensivieren und auch Entscheidungsträger in Politik und Unternehmen mit evidenzbasierter Forschung unterstützen", so Sevelda am Donnerstag in einer Presseaussendung zur künftigen Ausrichtung des Instituts, das weiterhin von Tobias Thomas als Direktor geleitet wird.

Sein ehrenamtliches Engagement sehe er sozusagen als Aufsichtsrat, so Sevelda. EcoAustria ist seit sechs Jahren als unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut tätig.

Schuldenbremse in Verfassung

"Wir werden die Regierung daran erinnern, dass sie versprochen hat, keine neuen Steuern einzuführen", sagte Sevelda anlässlich seiner Bestellung zur "Presse" (Donnerstagsausgabe). Eine Schuldenbremse im Verfassungsrang wäre dafür eine gute Idee.

Als ersten Schritt empfehlen Sevelda und Thomas eine Verwaltungsreform, die mit einer Föderalismusreform beginnen sollte. "Es muss eine klare Zuordnung der Aufgaben zwischen Bund und Ländern geben. Die Verantwortung von Einnahmen und Ausgaben muss zusammengeführt werden. Mir ist schon klar, dass das eine Mammutaufgabe ist. Aber ich weiß aus meiner Zeit bei Raiffeisen, dass Föderalismus sehr teuer sein kann", so Sevelda.

Geringere Abgaben

Weiters empfiehlt der neue EcoAustria-Präsident einen Abbau der Bürokratie sowie die Senkung der Abgaben und die Vereinfachung der Abgabenstruktur. "Dieses Land muss für Unternehmer freundlicher werden. Wir sind bei der Abgabenquote die Nummer sechs in Europa. Man zahlt zu früh zu hohe Steuern in Österreich. Da geht es vor allem um den Mittelstand."

Laut Thomas würde eine Senkung der Abgabenquote von 42 auf 40 Prozent rund 10 Mrd. Euro kosten. "Wenn man das über Senkung der Lohnnebenkosten, Körperschaft- und Einkommensteuer macht, erwarten wir in den ersten fünf Jahren eine Selbstfinanzierung von 40 Prozent". Sechs Milliarden an Einsparungen müsste somit der Finanzminister noch drauflegen. (APA, 8.3.2018)