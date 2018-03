Mordprozess gegen dänischen U-Boot-Bauer Madsen gestartet

Der 47-Jährige soll die schwedische Journalistin Kim Wall getötet und zerstückelt haben

Kopenhagen – Seit Donnerstag muss sich der dänische Erfinder Peter Madsen in Kopenhagen vor Gericht verantworten. In einem schwarzen T-Shirt und Jeans nahm der 47-Jährige kurz nach halb zehn Uhr neben seiner Anwältin Platz. Der Medienandrang in der dänischen Hauptstadt war groß. Mit Spannung wurde erwartet, welche Version Madsen vortragen wird, um zu erklären, was zwischen dem 10. und 11. August 2017 auf seinem selbstgebauten U-Boot Nautilus geschehen ist.

Der Erfinder hatte die schwedische Journalistin Kim Wall zu einem Tauchgang mitgenommen, die einen Artikel über ihn recherchierte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die 30-Jährige erwürgt oder ihr die Kehle durchgeschnitten zu haben. Sicher sind sich die Behörden nicht, weil der Kopf der Leiche abgetrennt wurde.

Leichenteile entdeckt

Laut der Anklage hatte Madsen den Mord geplant, da er eine Säge, einen Schraubenzieher und Gurte an Bord der Nautilus gebracht hatte. Er soll die Journalistin misshandelt und außerdem ihre Leiche sexuell missbraucht haben. Zudem soll er mehrmals auf ihr Geschlechtsteil eingestochen haben. Anschließend soll er die Leiche zerstückelt und die beschwerten Leichenteile im Meer entsorgt haben. Die Ermittler fanden den Torso rund zwei Wochen nach Walls Verschwinden. Anfang Oktober entdeckten sie schließlich den Kopf, die Beine und ein Messer. Ende November wurden die Arme geborgen.

Nach seiner Festnahme verstrickte sich Madsen in verschiedene Versionen der Geschehnisse. Zuerst gab er an, dass er die Journalistin an Land abgesetzt habe und über ihr Verschwinden nichts wisse. Als die Polizei jedoch Blutspuren in dem von Madsen versenkten U-Boot fand, erzählte er von einem angeblichen Unfall. Wall soll demnach die Einstiegsluke auf den Kopf gefallen sein, er selbst habe die Tote in Panik über Bord geworfen.

Lebenslange Haft droht

Als die Ermittler jedoch den Kopf fanden und daran keine Verletzungsspuren durch eine schwere Luke erkennen konnten, schwieg Madsen. Zwischenzeitlich gab er zu, dass er die Leiche zerstückelt habe. Den Mord bestreitet er jedoch weiterhin. Auch zum Vorwurf des sexuellen Missbrauchs bekennt er sich unschuldig.

Sollte das Gericht Madsen für schuldig befinden, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Ein Urteil wird Ende April erwartet. (bbl, 8.3.2018)