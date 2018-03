Gabriel wird neuer deutscher Regierung nicht angehören

Der bisherige Außenminister Sigmar Gabriel wird in der großen Koalition kein Minister mehr sein

Berlin – Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) wird der neuen Regierung nicht mehr angehören. Darüber hätten ihn SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles und der geschäftsführende Parteichef Olaf Scholz unterrichtet, teilte Gabriel am Donnerstag auf Facebook mit. "Ich bin nach wie vor direkt gewählter Abgeordneter des Deutschen Bundestages, aber nun endet die Zeit, in der ich politische Führungsaufgaben für die SPD wahrgenommen habe."

Wer nun Außenminister wird, war vorerst unklar. Die SPD will am Freitagvormittag ihre Ministerliste vorstellen. Martin Schulz hatte seinen Plan, Außenminister zu werden, nach massivem Protest der SPD-Basis aufgegeben, da er zuvor den Gang in eine Regierung von CDU-Chefin Angela Merkel kategorisch ausgeschlossen hatte.

Insgesamt stehen der SPD sechs Ministerposten zu – für Äußeres, Finanzen, Arbeit, Familie, Justiz und Umwelt. Als sicher gilt, dass der bisherige Hamburger Bürgermeister Scholz Finanzminister wird. (Reuters, red, 8.3.2018)