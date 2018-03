Meiste UnterstützerInnen in Wien und Oberösterreich

Wien hat mit 56.203 Unterschriften die meisten UnterstützerInnen, Schlusslicht ist Vorarlberg

Wien – Das Frauenvolksbegehren, das noch bis zum 4. April unterschrieben werden kann, verzeichnet in Wien mit 56.203 Unterschriften die meisten UnterstützerInnen. Das gaben die Initiatoren in einer Aussendung bekannt. Danach folgt mit 37.156 Unterschriften Niederösterreich und 34.732 Unterschriften Oberösterreich. Gemessen an der EinwohnerInnenzahl gab es damit in Wien und Oberösterreich die meiste Unterstützung.

Schlusslicht des Rankings ist Vorarlberg mit 6.208 Unterschriften, hinter dem Burgenland mit 6.545. Insgesamt haben laut den Angaben bisher 201.797 Österreicher die Unterstützungserklärungen für das Volksbegehren unterzeichnet. (APA, 8.3.2018)