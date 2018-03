Trump-Berater: Mexiko und Kanada von Strafzöllen ausgenommen

Die Nachbarstaaten sollen dafür Zugeständnisse beim Freihandelsabkommen Nafta machen. Die deutsche Wirtschaftsministerin warnt Trump: "Lass es doch sein!"

Washington – In der Diskussion über Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte wollen die USA ihren Nachbarn Mexiko und Kanada eine Schonfrist einräumen. Beide Länder sollen zunächst von den Zöllen ausgenommen werden und hätten dann eine bestimmte Zeit, um über Zugeständnisse beim Freihandelsabkommen Nafta die Ausnahmen zu verlängern, sagte Donald Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro am Mittwoch.

Weitere Verbündete, etwa EU-Länder und Nato-Partner, sollen zunächst nicht von den Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium ausgenommen werden. Navarro deutete im Sender Fox Business jedoch an, dass es auch für andere Länder Möglichkeiten geben könnte, nachträglich die Zölle zu vermeiden. "Wir werden das für unsere Verbündeten öffnen und sehen, ob wir das Problem lösen können."

China warnt Trump vor Konsequenzen

Den Erlass für die Einführung der Zölle könnte Trump Regierungskreisen zufolge noch am Donnerstag unterzeichnen. Wegen der Klärung rechtlicher Fragen könnte es sich aber auch bis Freitag verzögern. In Kraft treten sollen die Zölle rund zwei Wochen nach Unterzeichnung. Trump hat wiederholt gegen Billigimporte gewettert, vor allem aus China, die nach seiner Darstellung die US-Industrie schädigen und Arbeitsplätze vernichten.

China hat für den Fall von US-Strafzöllen eine "angemessene und notwendige Reaktion" angekündigt. Ein Handelskrieg mit den USA werde niemandem nützen, sagte Außenminister Wang Yi am Donnerstag. "Einen Handelskrieg zu wählen ist sicherlich das falsche Rezept, am Ende wirst du nur anderen und dir selbst schaden."

Brief von Republikanern

Der Widerstand gegen die Pläne ist auch in Trumps Republikanischer Partei gewachsen. Mehr als 100 republikanische Abgeordnete baten ihn in einem Schreiben, auf ein pauschales Verhängen der Strafzölle zu verzichten und nur gezielt gegen Billigimporte vorzugehen. Der Chef der US-Handelskammer warnte vor negativen Folgen für das Wachstum und den Arbeitsmarkt. "Wir werden die Wirtschaft nicht auf ein Wachstum von über drei Prozent schieben und die Schaffung von Jobs vorantreiben, wenn wir diesen Weg gehen", erklärte Tom Donohue. "Wir fordern die Regierung auf, diese Bedrohung ernst zu nehmen."

Eine Kongressdelegation aus Iowa warnte in einem Brief an Trump vor Schaden für die Landwirte und die Industrie in ihrem Bundesstaat. Auch der Chef der US-Großbank Morgan Stanley, James Gorman, reihte sich in die Schar der Kritiker ein. "Das größte Problem, das dieses Land hat, ist nicht das Handelsdefizit, sondern das Haushaltsdefizit", sagte er dem Sender CNBC. Die Zollpläne seien "eine schlechte Idee".

Am Dienstag hatte Trumps oberster Wirtschaftsberater Gary Cohn seinen Rücktritt erklärt. Regierungskreisen zufolge nahm der als Verfechter des Freihandels geltende Cohn auch wegen der geplanten Zölle seinen Hut.

Zypries zu Trump: "Lass es doch sein!"

Die deutsche Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) will angesichts der US-Schutzzölle noch nicht von einem Handelskrieg sprechen. "Es ist auf alle Fälle eine sehr heftige Irritation", sagte sie am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". "Ein deutlicher Handelskrieg, würde ich jetzt sagen, ist es noch nicht, wenn es um wenige Produkte geht, die in Rede stehen", ergänzte sie. "Man kann im Grunde nur Herrn Trump immer wieder sagen: Lass es doch sein!"

Sollte es, wovon Zypries ausgeht, zu den US-Importzöllen kommen, sollte man nach ihrer Auffassung vor der Welthandelsorganisation (WTO) "auf alle Fälle" dagegen klagen: "Ich glaube schon, dass wir darauf reagieren müssen." Gleichzeitig müsse man aber mit der US-Regierung weiter reden, um die Probleme zu lösen. Eine Sorge sei, dass bei US-Handelsbeschränkungen für Stahl die nicht in die USA fließenden Mengen dann auf andere Märkte drücken würden. (APA, red, 8.3.2018)