23-Jähriger gesteht Messerattacken in Wien

Der Verdächtige hatte eine Familie auf der Praterstraße und einen Mann am Praterstern angegriffen. Laut Polizei handelt es sich um kein politisches Motiv

Wien – Der nach den beiden Messerattacken vom Mittwochabend in Wien-Leopoldstadt gefasste 23-jährige Mann hat bei seiner Einvernahme gestanden. Für die erste Tat nahe dem Nestroyplatz, bei der er eine dreiköpfige Familie angegriffen haben soll, nannte er "schlechte aggressive Stimmung sowie Wut auf seine gesamte Lebenssituation" als Motiv, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Donnerstag der APA. Laut Polizeiauskunft gegenüber dem STANDARD handelt es sich dezidiert um kein politisches Motiv.

Rund eine halbe Stunde nach dem Angriff auf die Familie soll der Afghane am Praterstern einen Landsmann attackiert haben. Dabei habe es sich um einen seiner Bekannten gehandelt, berichtete der Verdächtige in seiner Einvernahme im Landeskriminalamt Wien unter der Leitung von Oberst Gerhard Haimeder. "Er war böse auf ihn und hat ihn für seine frühere Drogensucht verantwortlich gemacht", zitierte Maierhofer aus der Befragung. Die Frage, ob die Tat auch politisch motiviert war, verneinte der 23-Jährige eindeutig.



Zeugen berichten von Schreien

Bei den beiden Messerattacken wurden vier Menschen lebensgefährlich verletzt. Der erste Tatort war am Nestroyplatz, hier wurde eine österreichische Familie angegriffen, 30 Minuten später ein 20-jähriger Afghane am Praterstern.



Die erste Attacke fand um 19.45 Uhr vor einem japanischen Restaurant im Bereich Nestroyplatz am Aufgang der U1 statt. Die Familie – der 67-jährige Vater, die 56-jährige Mutter und die 17-jährige Tochter – dürfte gerade aus dem Lokal gekommen sein, als sie der Täter mit einem Klappmesser attackierte. Der Vater musste reanimiert werden, die Berufsrettung Wien brachte die Schwerverletzten in Spitäler.

"Für mich war das die Aktion eines enthemmten Verrückten. Vor allem von dem älteren Mann hat er nicht abgelassen", schilderte die Psychotherapeutin Silvia Franke dem STANDARD die Attacke in der Praterstraße. Sie war auf dem Heinweg, als sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite "erst Schreie hörte, dann Wimmern". Sie habe gedacht, "dass jemand auf einen Hund einschlägt", doch: "Es war der Täter, der auf den Mann einstach. Dieser schrie."

Täter verfolgte Opfer

Das Opfer habe versucht, auf die Fahrbahn zu entkommen. Der Täter sei ihm, weiter zustechend, nachgekommen. Frau und Tochter seien zu diesem Zeitpunkt bereits schwer verletzt auf dem Gehsteig gelegen.

Dann habe der Täter von dem Mann abgelassen und sei, an mehreren Passanten vorbeilaufend, durch ein Durchhaus entkommen. Franke: "Ein zufällig anwesender Polizist in Zivil hat dem Mann auf der Fahrbahn Erste Hilfe geleistet. Nach drei Minuten waren die ersten Polizeiwagen da, zwei Minuten später die Rettung".

Zustand eines Opfers weiter kritisch

Unterdessen wurde von der PR-Agentur des Krankenhauses bestätigt, dass der 67-jährige Vater weiterhin in Lebensgefahr ist, sein Zustand wurde als kritisch beschrieben. Die drei anderen Opfer befanden sich nicht mehr in Lebensgefahr, ihr Zustand war stabil.

Die Polizei forderte die Öffentlichkeit auf, Gerüchte und Spekulationen zu unterlassen.

In sozialen Medien wurden gezielt Falschmeldungen verbreitet, auch von internationalen Accounts. So kursierte etwa das Foto eines Passes, der angeblich am Tatort gefunden worden war. Andere Konten versandten Bilder und Videos, die rasch anderen Städten zuzuordnen waren. Nach Terroranschlägen und Straßenkriminalität kommt es oft zu solchen Meldungen, mit denen eine ausländer- oder islamfeindliche Stimmung angeheizt werden soll. (red, APA, 8.3.2018)