Coca-Cola will erstmals alkoholisches Getränk auf den Markt bringen

Dosengetränk soll in Japan verkauft werden

Atlanta – Der US-Getränkeriese Coca-Cola will erstmals in seiner 125-jährigen Geschichte ein alkoholisches Getränk auf den Markt bringen. Das neue Getränk soll in Japan angeboten werden, wie der für das Land zuständige Unternehmensvertreter Jorge Garduno auf der Internetseite des Konzerns bekanntgab.

Demnach handelt es sich um ein Dosengetränk nach dem Vorbild des japanischen Cocktails Chu-Hi. Dieser wird ebenfalls in der Dose verkauft und basiert auf der örtlichen Spirituose Shochu und mit Zitrone aromatisiertem Mineralwasser. Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen, und der Shochu kann auch durch Wodka ersetzt werden.

Ausschließlich Japan

"Das ist einzigartig in unserer Geschichte, Coca-Cola hat sich immer vollkommen auf nichtalkoholische Getränke konzentriert", erklärte Garduno. Das Vorhaben sei ein "Beispiel dafür, wie wir Möglichkeiten außerhalb unserer Kernbereiche erforschen".

Angaben zum Verkaufsstart, zum Preis, oder dazu, ob das Getränk ausschließlich in Japan verkauft werden soll, machte Garduno nicht. Er fügte allerdings hinzu: "Ich denke nicht, dass die Leute überall auf der Welt darauf warten sollten, so etwas vonseiten Coca-Colas zu sehen."

Angesichts der zunehmenden Abkehr vieler US-Bürger von Softdrinks und sinkender Verkaufszahlen will sich der Getränkeriese derzeit breiter aufstellen. Dabei setzt Coca-Cola vor allem auf Tees, Wasser, Vitamingetränke und Energydrinks.

In den 70er-Jahren versuchte sich Coca-Cola bereits einmal im Weingeschäft, allerdings ohne Verwendung des Markennamens. Der Vorstoß währte allerdings nicht lange – die Weinsparte wurde bereits Anfang der 80er-Jahre wieder verkauft. (APA, 7.3.2018)