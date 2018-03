Pritzker-Preis für Architektur geht an Inder Balkrishna Doshi

90-Jähriger hat laut Jury bewiesen, dass Kunst und Architektur der Menschheit dienen kann

Chicago – Der renommierte Pritzker-Preis geht heuer erstmals nach Indien, und zwar an den Architekten und Stadtplaner Balkrishna Doshi, der seit fast 70 Jahren im Beruf steht und in den Fünfzigerjahren sogar schon mit Le Corbusier zusammengearbeitet hat. Doshi ist bekannt für seine an die Moderne angelehnten, oft brutalistischen, in Ziegel und Sichtbeton errichteten öffentlichen Bauten wie etwa Konzerthallen, Universitätsgebäude und staatliche Institutsbauten. Gleichzeitig aber – als würden zwei Seelen in seiner Brust schlagen – setzt sich der 90-Jährige schon seit geraumer Zeit für die Ärmsten in der Gesellschaft ein und plant sozialen Wohnbau und entwickelt vielfach kopierbare Konzepte für Low-Cost-Housing.

foto: courtesy of vsf Balkrishna Doshis 1989 erbautes Aranya Low Cost Housing.

"Meine Arbeit ist eine Art Verlängerung meiner Lebensphilosophie, meines eigenen Körpers, meiner insgeheimen Träume", sagt Doshi. "Ich verdanke diese Auszeichnung Le Corbusier, der mich gelehrt hat, Identitäten zu hinterfragen und neue Ansätze für ein ganzheitliches, nachhaltiges Wohnen und Leben zu erarbeiten." Zu seinen wichtigsten Bauten zählen die CEPT University in Ahmedabad, die Tagore Memorial Hall, das Institut für Indologie, das Sangath-Studio sowie das vielfach publizierte, innen in knalligen Farben gestaltete Kamala House. "Architektur verwandelt Hütten zu Häusern, Gebäude zu Gesellschaften und Städte zu Magneten voller Möglichkeiten", so Doshi. Die Preisverleihung des mit 100.000 US-Dollar dotierten Pritzker-Preises, der bereits seit 1979 jährlich vergeben wird, findet am 16. Mai in Toronto statt. (Wojciech Czaja, 7.3.2018)