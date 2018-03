Bei Airbus sind bis zu 3.700 Stellen in Gefahr

Jobs in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien betroffen

Toulouse – Bei dem europäischen Flugzeugbauer Airbus stehen bis zu 3.700 Stellen auf der Kippe: Das Unternehmen erklärte am Mittwoch in Toulouse, von Produktionsengpässen seien "maximal 3.700 Stellen" in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien betroffen. Ob die Jobs gestrichen oder verlegt werden sollen und welche Werke betroffen sind, teilte Airbus nicht mit.

Stellen in anderen Bereichen

"Airbus ist entschlossen, die Folgen für die Belegschaft verantwortlich zu managen – wie bei verschiedenen Gelegenheiten in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen", hieß es in der Mitteilung.

Den meisten betroffenen Mitarbeitern könnten Stellen in Bereichen angeboten werden, wo die Produktion hochgefahren werde. (APA, 7.3.2018)